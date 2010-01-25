«Укрзалізниця» розпочала перевірку пасажирських потягів

«Укрзалізниця» розпочала перевірку усіх пасажирських потягів на предмет перевезення недозволених приладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СНІТКО.

«На сьогодні видане розпорядження про перевірку усіх пасажирських потягів без винятку як у пунктах формування, у пунктах обертання, так і на шляху прямування. Комісії “Укрзалізниці” уже працюють на предмет виявлення випадків можливого перевезення обладнання, приладів, які заборонені у залізничному транспорті», - повідомив він.

За словами М.СНІТКА, усім пасажирам, які звернулися за наданням медичної допомоги після вибуху у потязі “Чернівці-Київ”, буде надана фінансова компенсація за результатами розслідування.

Як сказав М.СНІТКО, на сьогодні з них лише двоє перебувають у лікарнях – один у Чернівцях (киянин), другий у столиці (він звернувся за допомогою уже у Києві).

За словами М.СНІТКА, провідників, які допустили порушення нормативних актів з пожежної безпеки, буде притягнуто до відповідальності згідно із законодавством.

Це перший такий випадок за останні 7 років на залізниці, сказав він. «Це недбалість, порушення вимог нормативних актів працівниками, які мали забезпечити сервіс, безпечні умови перевезення», - зазначив М.СНІТКО.

При цьому він повідомив, що відповідальність кожного працівника буде визначати комісія, яка сьогодні працює та вивчає справу. «Тут відповідальність, починаючи від провідника і до керівників, які повинні відповідати за безпеку і в пасажирському депо, і у службі, і на залізниці, і в «Укрзалізниці», - сказав він.

Водночас М.СНІТКО відзначив, що відповідальність винуватців інциденту будуть визначати компетентні органи, а «Укрзалізниця» може лише звільнити з посади або винести догану.

Як повідомляв УНІАН, вибух у потязі “Чернівці-Київ” пролунав у третьому вагоні близько 18-ї години 24 січня, коли потяг від’їхав за 20-30 кілометрів від Чернівців.

Відомо, що поранення дістали 7 осіб (5 пасажирів і двоє провідників).

Причиною вибуху був газовий балон, який провідники, всупереч правилам техніки безпеки, занесли в купе для приготування та розігрівання їжі.