Рух автотранспорту в Донецькій і Херсонській областях утруднений

У зв`язку зі складними погодними умовами утруднений рух автотранспорту в Донецькій і Херсонській областях. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, станом на 14-ту годину 25 січня у зв`язку з утворенням снігових заметів на автодорозі Антонівка – Садове ускладнений проїзд до с. Садове (Херсонська область). На дорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на Таганрог) на ділянці 177 – 206 км відбувається перенесення верхніх шарів снігу. Працює 12 одиниць техніки і 16 робітників.

На автодорозі М-17 Херсон–Джанкой–Феодосія–Керч на ділянці 0–22 км також проводяться роботи з очищення від снігу.

У Донецькій області через сильний вітер і сніг місцями ускладнено рух автотранспорту автодорогою Т-05-08 Донецьк – Новоазовськ – Седове в Старобешевському і Тельмановському районах.

Покриття на автодорогах державного значення в Кіровоградській, Івано-Франківській, Хмельницькій, східних (окрім Харківської) і південних областях (Миколаївській і Херсонській) – місцями засніжене, в решті областей – сухе, проїзд забезпечений.

Покриття автодоріг місцевого значення в більшості областей також місцями засніжене, в Чернігівській області – сніжний накат, у Донецькій області – сніжні наноси.

На автодорозі М-05 Київ–Одеса без опадів, покриття дороги – сухе, проїзд забезпечений.

На зимовому обслуговуванні доріг працюють 795 механізмів і 1340 робітників.