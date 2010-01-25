Експерт ВОЛІ: у 2010 році інтернет-трафік дешевшатиме

У 2010 році збережеться тенденція здешевлення одиниці інформації для абонентів інтернет, за рахунок того, що в призначених для користувача пакетах збільшуватиметься об`єм передплаченого трафіку, або ж кількість додаткових сервісів, що надаються. Таку думку в коментарі УНІАН висловили експерти компанії ВОЛЯ.

Як говорить керівник інтернет-проекту компанії ВОЛЯ Вадим Гарбуз, ринкові тенденції показують, що у великої частини абонентів, що користуються інтернет-послугами, існує потреба в постійному збільшенні об`єму споживання трафіку. Водночас, частка витрат на використання інтернету в структурі витрат середнього українського користувача, швидше за все, залишиться незмінною, виходячи з економічних умов, що склалися на сьогодні.

«Думаю, що ціни на послуги доступу в інтернет, і рівень доходів операторів в 2010 році визначатимуться головним чином платоспроможністю клієнтів, тобто тим, скільки вони готові витратити на той або інший комплекс послуг», - вважає В.Гарбуз.

Проте при цьому слід зазначити таке: для того, щоб забезпечити збереження подібної тенденції, як існуючі, так і нові гравці на цьому ринку нестимуть істотні капітальні витрати на розширення пропускної спроможності своїх мереж, що у свою чергу не виключає відмову від надання «маленьких» пакетів, або зміну абонентської плати на них у бік збільшення.

«Для того, щоб утримати клієнтів, провайдери можуть в нинішньому році запропонувати користувачам нові пакети, що дозволяють використовувати великі об`єми трафіку, а також що включають ряд додаткових сервісів», - вважає В.Гарбуз.

На його думку, в подібній ситуації провайдери зацікавлені, в першу чергу, утримати клієнтів, готових навіть в умовах економічної кризи платити за доступ в інтернет значні гроші.

Як повідомлялося раніше, за прогнозами експертів компанії ВОЛЯ приріст об`єму споживання трафіку в Україні в 2010 році може скласти близько 80%.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ загалом по Україні обслуговує близько 1,4 млн. абонентів, які користуються послугами доступу до телепрограм, і більш ніж 380 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу до інтернету.

Компанія ВОЛЯ є національним українським телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервісну послугу, а саме: інформація та розваги — доступ до телепрограм і відео-по-запиту; передача даних — високошвидкісний доступ в інтернет і послуги найбільшого в Україні дата-центру; комунікація — комп`ютерний і голосовий зв`язок.