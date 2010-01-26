Українські моряки оголосили страйк у Примор'ї

Половина екіпажу теплохода Sea Star - шість із 13 моряків (всі громадяни України) у вівторок оголосили безстроковий страйк у порту Находка Приморського краю, добиваючись виплати заробітної плати і повернення на Батьківщину.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив голова Далекосхідної регіональної організації Російської профспілки моряків (ДСРО РПСМ) Микола СУХАНОВ.

«За допомогою в російську профспілку моряків звернулися українські моряки, вони повідомили, що чотири місяці не одержують зарплату. Борг склав близько $70 тис.», - сказав він. Моряки добиваються від судновласника повного погашення зарплати і повернення на Батьківщину.

Судно Sea Star працює під «зручним прапором» Коморських островів. «Зручний прапор» означає, що власник судна платить податки державі, що надає офшорні пільги іноземним судновласникам. Екіпажі суден, які працюють під «зручними прапорами», часто не мають навіть мінімальних соціальних гарантій.