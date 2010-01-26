Рівень аварійності на водному транспорті в Україні знизився на 10%

За статистичними даними «Укрморрічфлоту», в 2009 році зафіксовано 19 аварійних подій, які підлягають обліку (проти 21 аварійної події в 2008 р.).

Як повідомили УНІАН в «Укрморрічфлоті», таким чином, кількість аварійних випадків за 2009 рік, порівняно з 2008 роком, знизилася на 10%. При цьому, це найменший показник за вісім років.

У 2009 році кількість загиблих - 1 людина, травмованих – 15, проти 22 загиблих у 2008 р.

Як наголошується в повідомленні, незважаючи на те, що за останні роки збільшується кількість суднозаходів у морські торгові порти України і підвищується інтенсивність руху суден внутрішніми водними шляхами, у зв`язку з чим збільшується ризик аварійних ситуацій, рівень аварійності на водному транспорті поступово знижується.

За статистичними даними, за останні 9 років (2001 – 2009 рр.) найбільша кількість аварійних подій сталася в 2004 році – 52, найбільша кількість загиблих була в 2001 році – 29.

При цьому, як показує статистика розслідування аварійних подій, серйозною проблемою, що безпосередньо впливає на безпеку судноплавства, залишається старіння флоту, середній вік якого становить близько 30 років, недостатня відповідальність командного складу суден, керівників судноплавних компаній, призначених осіб за безпеку судноплавства, а також іноді й недостатній професійний рівень підготовки екіпажів суден. Приміром, майже 80% аварій сталися через людський чинник.