"Укрзалізниця" інвестувала у Євро-2012 понад 2,5 млрд. грн.

Виконання Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу щодо залізничного транспорту в 2009 році склало 2 млрд. 513,31 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, в 2009 році виконувалися роботи з впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських потягів. На напрямках Київ–Полтава–Красноград–Лозова–Донецьк і Київ–Жмеринка–Львів було модернізовано майже 130 км шляху, різними видами ремонту оздоровлено майже 390 км шляху. Також відремонтовано 79 комплектів стрілочних переводів і 148 комплектів замінено на нові, капітально відремонтовано 15 переїздів. Крім того, проведена комплексна модернізація ділянки залізничного напрямку Полтава – Бурти – Користівка для розвантаження ділянок на залізничних напрямках, якими рухатимуться пасажирські потяги. На ділянці електрифікації Полтава-Південна – Мала Перещепинска завдовжки 50,9 км у 2009 році проводилися роботи з будівництва контактної мережі.

Згідно з повідомленням, також у рамках підготовки до Євро-2012 в 2009 році майже завершене будівництво залізничної складової мосту через р. Дніпро в Києві, вся залізнична ділянка від ст. Київ-Московський до ст. Дарниця електрифікований. Крім того, на будівництві автодорожньої складової на 95% виконано монтаж металоконструкцій прогонних споруд моста.

2 вересня 2009 року Південно-Західна залізниця спільно з київською владою відкрила в столиці рух міської електрички між двома станціями - Троєщина і Київ-Петрівка. Що стосується вокзалів, то наприкінці 2009 р. було укладено інвестиційну угоду про реконструкцію існуючого вокзалу станції Донецьк між Міністерством транспорту і зв`язку, дочірнім підприємством «СВ-Дім» ТОВ «Будімосистем» і Донецькою залізницею. В цілому в 2009 році залізницями України придбано 4 електровози, зокрема, Одеською залізницею – 3 електровози змінного струму і Донецькою залізницею – 1 електровоз постійного струму. Також проводилася реконструкція залізничних депо, будівництво вагономиючих комплексів.

У повідомленні наголошується, що важливим кроком у 2009 р. стало створення системи бронювання і продажу залізничних квитків через Інтернет, котра на сьогодні дає пасажиру можливість самостійно здійснювати бронювання проїзних документів з наступним викупом у касі і оформлення з повною оплатою за допомогою банківських платіжних карток з подальшим друкуванням у будь-якій касі. В цілому з початку впровадження послуги резервування місць з 22 грудня 2008 р. по 29 грудня 2009 р. зарезервовано 8549 замовлень на 13348 місць, викуплено в касах 6592 замовлення на 10442 місця. З початку впровадження послуги оформлення проїзних документів з відкладеним друкуванням (оплата проїзду за допомогою платіжних карток) оформлено і сплачено 47760 замовлень на 72618 місць.