Проїзд автошляхами Донеччини ускладнено - Мінтранс

За оперативними даними, в Донецькій області станом на 13.00 проїзд до деяких населених пунктів ускладнений.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Зокрема, відсутній проїзд на деяких ділянках автодоріг Розівка–Богданівка, Белокам’янка–Гранітне, Миколаївка–Гранітне, Амросівка–Комішуваха, Нікітіне–Розсипне, Кринички–Успенка, Передерієве–Дмитрівка, Кумачеве–Строїтель, Кумачеве–Світлий Луч.

Усього на зимовому утриманні доріг працюють 730 механізмів і 1288 робітників.