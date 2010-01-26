Проїзд автошляхами Донеччини ускладнено - Мінтранс
17:54, 26 січня 2010Транспорт/Звя'зок
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До ряду населених пунктів
За оперативними даними, в Донецькій області станом на 13.00 проїзд до деяких населених пунктів ускладнений.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.
Зокрема, відсутній проїзд на деяких ділянках автодоріг Розівка–Богданівка, Белокам’янка–Гранітне, Миколаївка–Гранітне, Амросівка–Комішуваха, Нікітіне–Розсипне, Кринички–Успенка, Передерієве–Дмитрівка, Кумачеве–Строїтель, Кумачеве–Світлий Луч.
Усього на зимовому утриманні доріг працюють 730 механізмів і 1288 робітників.
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