У 2009 р. на зв'язок середня українська сім'я витратила майже 1 тис. грн.

У 2009 році на послуги зв`язку середня українська сім`я витратила приблизно 990 грн., або 83 грн. на місяць.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації зв`язку.

Згідно з повідомленням, 50% цієї суми припадає на мобільний зв`язок, 25% – на фіксований телефонний зв`язок, 10% – на послуги з передачі даних і надання доступу до мережі Інтернет і менше 3% – на послуги поштового зв`язку.

Всього ж, за даними Держзв’язку, у 2009 році оператори всіх форм власності надали послуг зв`язку на суму 46,1 млрд. грн., з них населенню – на суму 18 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, доходи підприємств галузі зв`язку України від надання послуг у 2009 році становили 46 млрд. 284,5 млн. грн., з них доходи підприємств галузі зв`язку від надання послуг населенню становили 18 млрд. 74,8 млн. грн.