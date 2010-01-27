У Запорізькій області рятувальники звільнили зі снігових заметів 75 авто

За останні чотири дні рятувальниками МНС у Запорізькій області зі снігових заметів звільнено 75 транспортних засобів, зокрема, 8 автобусів і 4 карети "швидкої допомоги".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Головного управління МНС у Запорізькій області Олексій ЛЕПСЬКИЙ.

"З 22 січня (дати різкого похолодання і початку завірюх у регіоні - УНІАН) по 25 січня співробітниками ГУ МЧС у Запорізькій області звільнено зі снігових заметів 75 транспортних засобів: 15 легкових автомобілів, 48 вантажівок, 4 автобуси і 4 автомобілі “швидкої медичної допомоги”, в яких у цілому перебувало близько 100 чоловік", - сказав він.

За словами О.ЛЕПСЬКОГО, в роботах зі звільнення автомашин зі снігових заметів, інших роботах з надання допомоги, а також ліквідації наслідків стихії на території Запорізької області було задіяно 53 одиниці техніки ГУ МНС у Запорізькій області й 95 чоловік особового складу.