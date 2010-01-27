Ревізори виявили у діяльності «Київдорсервісу» порушення

Під час ревізії фінансово-бюджетної дисципліни КП «Київдорсервіс» у період з 1 січня 2008 року по 1 вересня 2009 року столичне Контрольно-ревізійне управління виявило порушень майже на 97,8 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба КРУ, крім того, було виявлено витрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущені внаслідок неефективних управлінських рішень, на суму 669,82 тис. грн.

Зокрема, не маючи затвердженого Кабінетом міністрів України проекту, підприємство незаконно використало 81,2 млн грн. на будівництво автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі Києва (інформаційні електронні табло, керовані дорожні знаки, детектори транспорту і метеонагляд).

Крім того, ревізори виявили, що підрядною організацією під час виготовлення та монтажу металоконструкцій арок було змінено проектні рішення без відповідних погоджень та не отримавши висновок державної експертизи. Це призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 688,93 тис. грн.

Не отримавши дозвіл від Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, “Київдорсервіс” освоїв капітальні вкладення на реконструкцію діючих приміщень та профінансував роботи з прибудови до центрального пункту управління двоповерхової будівлі на суму близько 12 млн. грн.

Порівнявши ціни на кондиціонери, включені у тендерній пропозиції переможця, з цінами інших учасників тендеру і цінами, наведеними на одному з Інтернет-сайтів, ревізори зафіксували, що ціни переможця вищі на 223,84 тис. грн.

Також ревізією встановлено факти завищення вартості виконаних підрядних робіт, незаконної виплати зарплати, завищення вартості автотранспортних засобів та собівартості реалізованої продукції, незаконного списання автомобільних шин, а також непродуктивного витрачання коштів тощо.

До адміністративної відповідальності притягнуто трьох посадових осіб. Матеріали ревізії передано до прокуратури Солом’янського району Києва.