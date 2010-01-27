Мінтранс може підтримати «Українське дунайське пароплавство»

За підсумками зустрічі з профспілками ВАТ «Українське дунайське пароплавство» (УДП) перший заступник міністра транспорту та зв`язку України, виконуючий обов`язки міністра Василь ШЕВЧЕНКО доручив Державній адміністрації морського та річкового транспорту терміново розглянути можливості й механізм надання фінансової підтримки пароплавству.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку.

Згідно з повідомленням, міністерство розглядає можливість тимчасової фінансової підтримки підприємства.

Як наголошується в повідомленні, відповідно до чинного законодавства, «УДП» не підлягає приватизації. Виходячи з цього, питання списання майна пароплавства буде негайно розглянуто після отримання роз`яснень Міністерства юстиції України із цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, трудовий колектив УДП на зборах 13 січня 2010 р. вирішив висловити недовіру першому заступнику міністра транспорту та зв`язку Василю ШЕВЧЕНКУ. Крім того, на зборах було ухвалено рішення профкомам УДП, від імені трудового колективу, подати позовну заяву на міністерство про відшкодування збитків у розмірі 40 млн. грн., яких зазнало пароплавство у зв`язку з утриманням фізично зношеного флоту.

Колектив підприємства вирішив оголосити передстрайковий стан, сформувавши штаб страйку, а також, у разі ігнорування вимог трудового колективу УДП, провести попереджувальний страйк.

Підставою для такої реакції співробітників пароплавства стали підсумки останньої наради під головуванням виконуючого обов`язки міністра транспорту та зв`язку України В.ШЕВЧЕНКА, яке відбулося 11 січня в МТЗУ.

Як зазначають в УДР, на нараді в черговий раз В.ШЕВЧЕНКО доручив усім у міністерстві узгодити питання списання 3-х морських пароплавів типу «Росток», тоді як є позитивне рішення міністерської комісії щодо списання майна й повністю узгоджений в міністерстві проект наказу потрапив на стіл в.о. міністра ще 13 листопада.

Довідка УНІАН, Державна компанія “Українське дунайське пароплавство" - національний перевізник вантажів і пасажирів у Дунайському басейні й одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. ВАТ «УДП» здійснює понад 30% транспортних перевезень Дунаєм.

Основу дунайських перевезень флоту ВАТ «УДП» складає українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у дунайських країнах.

Флот пароплавства – близько 600 одиниць сумарним дедвейтом близько 900 тис. тонн - складається з морських суден різного призначення, річкових буксирів і барж, а також річкових самохідних вантажних суден і круїзних пасажирських лайнерів.

100% акцій компанії належать Міністерству транспорту та зв`язку України.

За попередніми даними, у 2009 році обсяг перевезених УДП вантажів становив 1,610 тисячі тонн порівняно з 3,015 тисячі тонн у 2008 році.

За підсумками 2009 року чистий збиток компанії становить близько 35 млн. грн. (порівняно з 65 млн. грн. у 2008 році).