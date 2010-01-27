Проїзд у Донецькій області ще ускладнений

Проїзд дорогами до деяких населених пунктів у Донецькій області все ще ускладнений, в інших областях – забезпечений.

Про це повідомляє «Укравтодор» на своєму сайті.

Згідно з повідомленням, покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе. В Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській і Херсонській областях – місцями засніжене, в Донецькій області – місцями сніговий накат. Покриття автодоріг місцевого значення в більшості областей місцями засніжене, в Чернігівській області – місцями сніговий накат, у Вінницькій області – місцями ожеледиця, в Донецькій – місцями снігові замети.

На зимовому утриманні доріг працює 691 механізм і 1162 робітників.