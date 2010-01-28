У Донецьку до Євро-2012 відремонтовано доріг на 106,6 млн. грн.

У Донецьку в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року минулого року на автодорогах були виконано ремонтно-будівельних робіт на суму 106,6 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облради, про це на засіданні оргкомітету з питань підготовки і проведення Євро-2012 у Донецькій області заявив перший заступник Донецького міського голови Микола ВОЛКОВ.

Він констатував, що у Донецьку доріг з твердим покриттям більш як 1,2 тис. км, а включених до Плану мобільності маршрутів руху транспорту, учасників і гостей чемпіонату - 800 км.

У 2009 році на автодорогах міста було виконано середнього ремонту на суму 87,92 млн. грн., на будівництво, реконструкція і капітальний ремонт було витрачено 18,68 млн. грн.

Таким чином, на ці цілі бути витрачено 106,6 млн. грн., відзначив М.ВОЛКОВ.

Він наголосив, що фінансування робіт передбачалося за рахунок коштів міського і державного бюджетів, однак, «незважаючи на затверджену Державну цільову програму (з підготовки до Євро-2012 – УНІАН), роботи оплачував міський бюджет, і, на жаль, не всі об`єкти 2009 року були профінансовані через казначейство».

М.ВОЛКОВ також повідомив, що на 2010 рік заплановано виконати роботи з будівництва, реконструкції і капітального ремонту ще ряду доріг у Донецьку, для чого необхідні кошти у сумі 172,61 млн. грн.

Заступник мера додав, що на поточний і середній ремонт доріг у 2010 році заплановано 65,72 млн. грн.

«На поточний і середній ремонт автодоріг на 65,72 млн. грн. нами пропозиції включено на зміни до державного бюджету, з урахуванням неоплачених в 2009 році коштів обсягом 31,7 млн. грн.», - сказав М.ВОЛКОВ, підкресливши, що «загальна сума, необхідна на 2010 рік, по дорогах міста становить 238,33 млн. грн.».