Львівський аеропорт працюватиме під час будівництва ЗПС

Львівський аеропорт не закриватимуть на час будівництва злітно-посадкової смуги.

Про це з посиланням на голову Львівської обласної державної адміністрації Миколу КМІТЯ повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

За даними прес-служби, сьогодні заступник голови Львівської обласної державної адміністрації з питань містобудування та інвестиційної політики Сергій ТАРАТУТА представив погоджений всіма необхідними структурами план будівництва смуги аеродрому, що відповідатиме вимогам безпеки Міжнародної організації цивільної авіації.

«Всі сторони погодили протокол про те, що на період реконструкції не буде закриватися львівський аеропорт. Складено технічний план-проект, затверджений усіма сторонами, про те, як будуть змінені графіки літаків на час реконструкції злітно-посадкової смуги. Днями даний технічний план-проект буде затверджено у Мінтрансі», - інформує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Олександр ЗАГРЕВА раніше заявляв, що, за попередніми даними, закриття аеропорту «Львів» для проведення необхідних будівельних та ремонтних робіт для підготовки до Євро-2012 планується на 1 квітня 2010 року.

У свою чергу міський голова Львова звертався до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з листом щодо ситуації довкола реконструкції аеропорту і наголошував на неприпустимості закриття на час реконструкції аеропорту «Львів».