Українсько-російський Ан-70 матиме попит на ринках третіх країн

У разі налагодження серійного виробництва українсько-російського літака Ан-70, він матиме попит на ринках третіх країн.

Таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Москві генеральний директор ФДУП «Рособоронекспорт» Анатолій ІСАЙКІН, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Якщо з цим літаком (Ан-70 - УНІАН) все йтиме нормально, я маю на увазі подальше будівництво і кооперацію, він матиме попит», - сказав А.ІСАЙКІН.

Він підкреслив, що військово-транспортна авіація має підвищений попит на світовому ринку. «Жодна серйозна армія не може обходитися без транспортної авіації подібного класу», - сказав А.ІСАЙКІН.

За його словами, бойові дії в Афганістані та Іраку показали, що існує дефіцит такої авіації.

Довідка УНІАН. Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки.

Ан-70 забезпечує доставку практично всієї номенклатури армійського озброєння і військової техніки загальною масою 35-47 тонн на дальність 3000-5100 км з крейсерською швидкістю 700-750 км/год., повітряне десантування особового складу і техніки, зокрема, моновантажів масою до 21 тонни з великих і малих висот, доставку 300 військовослужбовців з особистою зброєю і евакуацію 206 поранених і хворих.

Максимальна дальність польоту - 8000 км. Залежно від способу застосування і злітної маси Ан-70 забезпечує можливість експлуатації як з бетонних злітно-посадочних смуг завдовжки 1550-1800 метрів з невисокою міцністю покриття, так і з грунтових майданчиків завдовжки 600-700 метрів з низькою міцністю грунту. У режимі короткого зльоту і посадки при експлуатації з грунтових злітно-посадочних смуг завдовжки 600-700 метрів Ан-70 забезпечує перевезення 20 тонн вантажу на дальність до 3000 км.

Бортові засоби контролю і діагностики дозволяють експлуатувати літак Ан-70 автономно на необладнаних аеродромах без використання будь-яких спеціальних наземних засобів.

Спільна програма військово-транспортного літака Ан-70 здійснювалася згідно з підписаними угодами Росії і України про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості в 1993 і 1999 роках. Вже з 2000 року Росія висловлювала сумніви в доцільності продовження проекту. У травні 2006 року російська сторона офіційно заявила про вихід з цього проекту. Проте потім з`явилися повідомлення, що Росія має намір повернутися до його реалізації.

Протокол відновлення робіт між РФ і Україною з проектування і виготовлення літака Ан-70 був підписаний у серпні 2009 року на МАКС-2009. У жовтні було укладено додаткову угоду на проплату першого траншу 150 млн. руб. для закінчення льотних випробувань Ан-70. З початку 2010 року, за інформацією Міноборони, до бюджету Росії закладено близько 500 млн. руб.

Головними замовниками літака є Міністерства оборони Росії і України.