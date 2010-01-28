Крюківський вагонобудівний завод скоротив реалізацію вагонів у 5 разів

ВАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (м. Кременчук, Полтавська обл.) у 2009 році скоротило реалізацію пасажирських вагонів у 5,3 разу, порівняно з 2008 р., - з 112 до 21 одиниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова правління підприємства Євген ХВОРОСТ.

За його словами, всі продані у 2009 році вагони відправлені до Білорусі.

При цьому Є.ХВОРОСТ заявив, що "Укрзалізниця" ще не розрахувалася за 92 вагони, виготовлені за держзамовленням у 2008 році, і сума боргу становить 86 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення ”Укрзалізниці”.

Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

ВАТ ”Крюківський вагонобудівний завод” є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

У 2008 році завод продав 112 пасажирських і 6 400 вантажних вагонів.