ДАІ вилучила з середини січня майже 850 “спецдокументів”

З середини січня працівники Державної автомобільної інспекції вилучили у водіїв майже 850 різних “спецдокументів”, завдяки яким вони намагалися уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, з метою активізації роботи підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції Департаментом ДАІ МВС України, починаючи з 12 січня 2010 року ініційовано проведення на території держави цільових заходів під умовною назвою “Документ”.

Так, з початку заходів виявлено понад 600 фактів пред`явлення водіями таких документів. Стосовно порушників адміністративного законодавства, які намагалися уникнути відповідальності, складено понад 600 протоколів. Одночасно працівники Державтоінспекції вилучили майже 850 різноманітних “спецдокументів”.

Департаментом Державної автомобільної інспекції докладається максимум зусиль для гарантування рівних прав усіх учасників дорожнього руху, а також недопущення використання окремими водіями різноманітних документів (карток, перепусток, візітівок керівників державних органів та органів виконавчої влади), які усупереч вимогам законодавства містить прохання щодо сприяння у безперешкодному пересуванні автомобільним транспортом територією України.

У разі намагання водіями уникнути відповідальності за порушення Правил дорожнього руху шляхом пред`явлення працівникам Державтоінспекції вищезазначених документів, вони негайно вилучаються, а на водія складається протокол за скоєне адміністративне правопорушення.

Коментуючи результати заходів, начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що “на даний час не існує жодного офіційного документа, який дає право водієві уникнути відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, тому особи, які незаконне намагаються використовувати так звані “спецдокументи”, будуть притягатися до адміністративної відповідальності за скоєні порушення”.