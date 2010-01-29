В Україні забезпечено проїзд автомобільними дорогами

В Україні забезпечений проїзд автомобільними дорогами державного значення, покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

У той же час, в Івано-Франківській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Луганській і південних областях покриття доріг місцями засніжене, в Донецькій області – місцями сніговий накат.

Стан покриття автодоріг місцевого значення в більшості областей місцями засніжене, в Донецькій і Миколаївській областях – місцями сніговий накат.

Ускладненим залишається рух на таких автодорогах Донецької області: на автомобільній дорозі Амвросіївна - Комишуваха, Кринички -Успенко, Кумачеве – Світлий Луч.

На зимовому утриманні доріг працюють 1846 механізмів і 2756 робітників.