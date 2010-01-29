Працівники воєнізованої охорони «Укрзалізниці» попередили розкрадання

Впродовж 2009 року завдяки узгодженим зусиллям воєнізованої охорони, транспортної міліції і залізничників вдалося істотно зменшити розкрадання вантажів, які перевозяться залізничним транспортом, в цілому не допущено розкрадання майна загальною вартістю понад 1,66 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, разом з тим, ситуація з розкраданням вантажів, майна і матеріальних цінностей продовжує залишатися складною, зазначив начальник Управління воєнізованої охорони «Укрзалізниці» Юрій ПОТЕТЮЄВ під час наради з підбиття підсумків роботи в 2009 році, яка відбулося 27 січня 2010 року в Києві.

У 2009 році працівники воєнізованої охорони залізничного транспорту України супроводжували понад 280 тис. вантажних потягів. Минулого року 17,4 тис. правопорушників притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті, зокрема, прохід залізничних колій у невстановлених місцях, незаконний проїзд у вантажних потягах, зрив пломб та ін. Під час крадіжки вантажів, майна і матеріальних цінностей затримані і передані правоохоронним органам понад 1,7 тис. розкрадачів.

Як наголошується в повідомленні, занепокоєння фахівців викликають випадки розкрадання елементів верхньої будови колії, засобів сигналізації і зв`язку, а також вантажів, які перевозяться відкритим рухомим складом, оскільки наслідком таких несанкціонованих дій може стати порушення безпеки руху потягів.

Нагадаємо, 16 грудня 2009 року Кабінет міністрів України підтримав ініціативу залізничників щодо внесення змін до нормативно-правових актів України для посилення відповідальності громадян за несанкціоноване втручання в діяльність залізничного транспорту.

Постановою Кабміну № 1393 від 16 грудня 2009 року "Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 12 жовтня в 1992 р. № 575 і від 22 січня в 1996 р. № 116" внесені зміни і доповнення до Положення про порядок застосування вогнепальної зброї і Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, недоліку, знищення (псування) матеріальних цінностей.