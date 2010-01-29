Аеропорт «Київ» цього року одержить на реконструкцію 104,5 млн. грн.
Рішення Кабміну
Фінансування реконструкції аеродрому КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) на поточний рік заплановано на рівні 104,525 млн. грн.
Про це йдеться в Титулі будівництва скорегованого проекту реконструкції злітно-посадочної смуги, рульових доріжок, стоянок аеропорту «Київ», затвердженому розпорядженням уряду (від 27 січня ц.р. №149-р), який розміщено на урядовому порталі.
Дані кошти планується направити з Державного бюджету.
Згідно із затвердженим Титулом, будівництво, почате в 2008 р., планується завершити в 2010 р. Загальна кошторисна вартість проекту – 215 млн. 299,5 тис. грн. При цьому, станом на 1 січня 2010 р., виконано роботи на суму 118 млн. 172 тис. грн., профінансовано на 1 січня ц.р. - 110 млн. 774 тис. грн.
Зокрема, на 2010 р. заплановані роботи на рульових доріжках, пероні.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2009 р. було завершено роботи з реконструкції злітно-посадочної смуги (ЗПС), рульових доріжок, перону Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).
Загалом у 2009 році на реконструкцію аеродрому було перераховано кошти Держбюджету обсягом 31,15 млн. грн., які повністю освоєно.
Нова ЗПС аеропорту становить 2310 метрів, побудовано 3 рульових доріжки.
У 2008 р. у будівництво інвестували 79 млн. грн.
Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені Генеральним планом підготовки України до Євро-2012.
До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 із обмеженнями по масі й інтенсивності польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал має пропускну спроможність 300 пасажирів за годину.