Аеропорт «Київ» цього року одержить на реконструкцію 104,5 млн. грн.

Фінансування реконструкції аеродрому КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) на поточний рік заплановано на рівні 104,525 млн. грн.

Про це йдеться в Титулі будівництва скорегованого проекту реконструкції злітно-посадочної смуги, рульових доріжок, стоянок аеропорту «Київ», затвердженому розпорядженням уряду (від 27 січня ц.р. №149-р), який розміщено на урядовому порталі.

Дані кошти планується направити з Державного бюджету.

Згідно із затвердженим Титулом, будівництво, почате в 2008 р., планується завершити в 2010 р. Загальна кошторисна вартість проекту – 215 млн. 299,5 тис. грн. При цьому, станом на 1 січня 2010 р., виконано роботи на суму 118 млн. 172 тис. грн., профінансовано на 1 січня ц.р. - 110 млн. 774 тис. грн.

Зокрема, на 2010 р. заплановані роботи на рульових доріжках, пероні.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2009 р. було завершено роботи з реконструкції злітно-посадочної смуги (ЗПС), рульових доріжок, перону Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Загалом у 2009 році на реконструкцію аеродрому було перераховано кошти Держбюджету обсягом 31,15 млн. грн., які повністю освоєно.

Нова ЗПС аеропорту становить 2310 метрів, побудовано 3 рульових доріжки.

У 2008 р. у будівництво інвестували 79 млн. грн.

Довідка УНІАН. У міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ведуться роботи, передбачені Генеральним планом підготовки України до Євро-2012.

До проведення реконструкції аеродром був придатний до експлуатації повітряних суден типу Як-42 із обмеженнями по масі й інтенсивності польотів, а також Ан-24, Як-40. Аеровокзал має пропускну спроможність 300 пасажирів за годину.