Пірати можуть використати автомобілевоз Asian Glory як свою базу

Сомалійські пірати вивели захоплений 2 січня автомобілевоз Asian Glory з 10 громадянами України на борту в океан, ймовірно, щоб використовувати його як піратську базу.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на видання «Морський бюлетень» і командування сил коаліції в Аденській затоці.

Asian Glory стало другим у новому році судном, захопленим сомалійськими піратами. Судном Asian Glory, компанією-оператором якого є лондонська Zodiac Maritime Agencies Ltd., керував болгарський екіпаж.

МЗС України раніше підтвердив інформацію про перебування на борту захопленого морськими розбійниками судна 10 громадян України.

У грудні сомалійським піратам вдалося також захопити танкер-хімовоз St James Park, що належить компанії, яка базується в Лондоні. На ньому перебувають три росіяни і два українці, один громадянин Грузії, п`ятеро болгар, три філіппінці, два румуни, один поляк, шість індійців і три громадяни Туреччини.