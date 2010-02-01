ПЗ запровадить курсування автомобілевоза у "Столичному експресі"

З лютого пасажирська служба Південної залізниці надає нову послугу для пасажирів поїзда №№161/164 сполученням Харків - Київ "Столичний експрес" - перевезення легкових автомобілів з Харкова до Києва і назад в спеціально обладнаному вагоні-автомобілевозі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗ, з Харкова вагон-автомобілевоз курсуватиме у складі поїзда №161 "Харків - Київ" щопонеділка і щосереди, а по вівторках і четвергах - у складі поїзда №164 "Київ - Харків".

Вагон-автомобілевоз є критим вагоном, обладнаним протипожежною сигналізацією, і забезпечує охорону і безпечне перевезення до восьми автомобілів за одну поїздку. Завантаження і вивантаження автотранспорту входитиме у вартість перевезення. Орієнтовна вартість послуги - близько 600 грн. на 1,5 тонни автомобіля. Оформлення перевезення автотранспорту проводиться в багажному відділенні вокзалу Харків-Пасажирський.