У Донецькій області залишається ускладненим проїзд до трьох населених пунктів. Окрім Донецької області, проїзд усіма дорогами державного та місцевого значення забезпечено, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України.

За оперативними даними МТЗУ, станом на 12:00 1 лютого на території України у Житомирській та західних областях випадає невеликий сніг. На решті території України місцями дощі, у Луганській та Миколаївській областях – тумани.

Покриття автошляхів державного значення в більшості областей мокре. У Волинській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях – місцями засніжене. Проїзд забезпечений.

На перевальних ділянках доріг в Карпатах випадає сніг, в АР Крим – без опадів. Проїзд забезпечений.

Покриття дороги М-05 Київ-Одеса мокре, проїзд забезпечений.

Покриття автодоріг місцевого значення в більшості областей – місцями засніжене, у Чернігівській області – місцями сніговий накат, у Донецькій та Миколаївській областях снігова каша, у Полтавській області місцями ожеледиця.

У Донецькій області до трьох населених пунктів ускладнено проїзд:

- автодорога О-0505 Амросіївка – Комишуваха, км 28+000 – 32+000 під’їзд до с. Комишуваха;

- автодорога С-050229 Кринички – Успенка, км 1+000 – 2+400 під’їзд до с. Кринички;

- автодорога С-051506 Кумачове – Світлий Луч, км 9+000 – 10+500 під’їзд до с. Світлий Луч.

На зимовому утриманні доріг працюють 1912 механізмів та 3120 дорожників.