Україна приєдналася до угоди про перевезення небезпечних вантажів

Україна приєдналася до Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, 28 січня 2010 року в Палаці Націй Організації Об`єднаних Націй (Женева, Швейцарія) заступник міністра транспорту і зв’язку – голова Державної адміністрації морського і річкового транспорту України Михайло ЧУБАЙ вручив виконавчому Секретарю ЄЕК ООН Яну КУБІШУ юридичний інструмент щодо приєднання України до Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами.

Відповідно до положень угоди, Україна набула статусу сторони угоди і має право голосу на засіданнях Адміністративного комітету Європейської угоди.

Делегація України також подала на розгляд Адміністративного комітету угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами заявку щодо включення «класифікаційного національного товариства «Регістр судноплавства України» до переліку організацій, які рекомендовані для визнання Договірними сторонами угоди.