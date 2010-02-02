«Автомобільним дорогам України» видадуть 6 тис. т нафтопродуктів

Кабінет міністрів України дозволив Державному комітету з державного матеріального резерву відпустити дочірнім підприємствам ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з державного резерву в 1-му кварталі 2010 року 4 тис. тонн дизельного палива і 2 тис. тонн бензину.

Відповідне розпорядження КМУ (№138-р від 27 січня ц.р.) опубліковано на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, відпуск нафтопродуктів здійснюватиметься на договірних умовах у порядку тимчасової позики з поверненням до 30 вересня 2010 р. зі сплатою щомісячно 0,9% вартості дизельного палива й бензину за користування ними й наданням фінансовій гарантії щодо їх повернення.

Довідка УНІАН. ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» створено постановою уряду в 2002 році для будівництва, ремонту й утримання автодоріг загального користування. Засновником ВАТ у особі держави є Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор»).