Завтра очікується ускладнення погодних умов

Укргідрометцентр прогнозує 3 лютого складні погодні умови на півдні України.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у зв`язку з переміщенням чергового південного циклону у південній частині (крім Одещині), більшості центральних і східних областей очікуються складні погодні умови: сильний сніг, мокрий сніг, в Криму з дощем (в горах дуже сильні опади); місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, в Криму ожеледь; у південній та східній частинах пориви вітру 15-20 м/с, в Криму місцями 25-30 м/с.

Найскладніші погодні умови передбачаються в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму.

На дорогах України збережеться ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний (на Лівобережжі східний), 7-12 м/с, у південній та східній частинах пориви 15-20 м/с, в Криму та на високогір`ї Карпат місцями 25-30 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10° морозу, у західних областях - 11-16°, в Карпатах - 17-22°, вдень - 1-6° морозу; у східних областях та Приазов`ї вночі - 2-7° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла; в Криму протягом доби - від 4° морозу до 1° тепла, на Південному узбережжі вдень - 0-5° тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 1-6° морозу.

У Києві хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише ввечері місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-9°, вдень - 3-5° морозу.