У Миколаївській області ускладнено проїзд - Мінтранс

На даний час через негоду ускладнений проїзд дорогою державного значення М-13 Кіровоград-Платонове в Миколаївській області на ділянках км 76+432 – км 157+216.

Як повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, для забезпечення руху автотранспорту на цих ділянках працюють шляховики і потужна техніка.

Згідно з повідомленням, покриття доріг державного значення у більшості областей мокре, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській і Івано-Франківській областях засніжене.

Покриття автодоріг місцевого значення у більшості областей місцями засніжене, у Чернігівській області – місцями сніговий накат, у Донецькій і Сумській області - снігова каша, в Миколаївській і Луганській областях - ожеледь.

У цілому, для забезпечення безпечного проїзду автотранспорту і над розчищанням автодоріг по всій Україні працює 2351 механізм і більш як 3,5 тисячі шляховиків.