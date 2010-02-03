Україна випробовуватиме супутник дистанційного зондування Землі

Україна у квітні розпочне випробування супутника дистанційного зондування Землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Національного космічного агентства Олександр ЗІНЧЕНКО.

«Ми вперше запускаємо супутник дистанційного зондування Землі. Вже у квітні починається його випробування», - сказав О.ЗІНЧЕНКО.

За його словами, сьогодні уряд схвалив проект постанови, якою визначено заходи щодо проведення випробувань та забезпечення експлуатації космічного апарата «Січ-2» і блоків перспективної авіоніки.

«Ці заходи повинні забезпечити здійснення приблизно у вересні-жовтні цього року запуск українського супутника зондування», - додав він.