Авіакосмічні підприємства звільнили від сплати ввізних мит і ПДВ

Уряд звільнив підприємства космічної галузі від сплати ввізних мит та податку на додану вартість за операціями, які здійснюються у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів і угод з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Національного космічного агентства Олександр ЗІНЧЕНКО.

«Ця процедура, зокрема, стосуватиметься реалізації програми «Циклон-4» з Бразилією, а також операцій з переміщення двигунів і камер згоряння від Російської Федерації», - сказав О.ЗІНЧЕНКО.