Авіакосмічні підприємства звільнили від сплати ввізних мит і ПДВ
14:05, 03 лютого 2010Транспорт/Звя'зок
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При реалізації міжнародних угод
Уряд звільнив підприємства космічної галузі від сплати ввізних мит та податку на додану вартість за операціями, які здійснюються у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів і угод з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор Національного космічного агентства Олександр ЗІНЧЕНКО.
«Ця процедура, зокрема, стосуватиметься реалізації програми «Циклон-4» з Бразилією, а також операцій з переміщення двигунів і камер згоряння від Російської Федерації», - сказав О.ЗІНЧЕНКО.
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