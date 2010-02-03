Кабмін схвалив заборону розміщення рекламоносіїв на міжнародних автодорогах

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні схвалив законопроект про заборону розміщення рекламних носіїв у межах смуги відведення міжнародних автодоріг державного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Вадим ГУРЖОС.

За його словами, законопроектом передбачається внесення змін щодо обмеження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автодоріг загального користування. Зокрема, зміни стосуються законів про рекламу і про автодороги.

Що стосується інших автодоріг, то В.ГУРЖОС повідомив, що для них також введено обмеження щодо розміщення рекламних носіїв. «Розміщення рекламних носіїв в існуючому законодавстві – це 5 метрів від краю проїжджої частини. Ми запропонували – не ближче 10 метрів від краю проїжджої частини і не ближче 150 метрів до дорожніх знаків, залізничних переїздів, розв`язок тощо», – повідомив голова «Укравтодору».

За словами В.ГУРЖОСА, законопроект пропонується прийняти у зв`язку з тим, що на сьогоднішній день «та кількість рекламоносіїв, що перебуває в смузі відведення, впливає на учасників руху, є супутнім чинником ДТП». Крім того, ухвалення даного законопроекту рекомендоване Європейським Союзом.

«Держава за все ці білборди, а їх сьогодні близько 6 тисяч, за рік одержує максимум 30 млн. грн. У нас за рік гине 7,5 тисяч чоловік (у ДТП – УНІАН)», – сказав він.

Крім того, зазначив В.ГУРЖОС, переплив зовнішньої реклами в електронні ЗМІ та інше призвів до того, що 2/3 рекламоносіїв «фактично мають неакуратний вигляд, не використовуються».