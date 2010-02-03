Аеропорту "Бориспіль" передадуть 3,8 га земель «ЄЕС-Авіа»
Постанова Кабміну
Кабінет Міністрів України передасть
Як передає кореспондент УНИАН, про це сьогодні повідомив журналістів перший заступник міністра транспорту і зв'язку України, виконувач обов'язків міністра Василь ШЕВЧЕНКО.
«Загалом прийняли (постанову - УНІАН) з необхідністю допрацювання щодо технологій реалізації. Ця постанова передбачає додаткові землі для розвитку аеропорту «Бориспіль» як міжнародного аеропорту», - сказав він.
Зокрема, за його даними, йдеться про компанію «ЄЕС-Авіа», а саме - про
Зі слів В.ШЕВЧЕНКА, це земельна ділянка, яка фактично перебуває під терміналом D. Зокрема, ухвалене рішення розірвати договір з компанією «ЄЕС-Авіа», забезпечити переоформлення земельних актів на аеропорт «Бориспіль». «І третє - це разом з Мінфіном, Мінекономіки напрацювати порядок викупу (земель - УНІАН). Але саме по цьому пункту є зауваження», - відзначив В.ШЕВЧЕНКО.
Що стосується компанії «ЄЕС-Авіа», то, як уточнив в.о. міністра, з нею планується розірвати договір оренди земельної ділянки, свого часу укладений з місцевою владою. Що стосується питання викупу землі, то «планується додатково розглянути питання викупу земельної ділянки біля смуги №2» аеропорту «Бориспіль».
При цьому В.ШЕВЧЕНКО зауважив, що розмір земельної ділянки, яку планується викупити, уточнюється.
Як повідомляв УНІАН, державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» одержало вже кілька траншів у рамках кредиту Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на будівництво терміналу D.
Кошти японської кредитної лінії становлять 180 млн. дол. (75%). Зобов'язання аеропорту “Бориспіль” по будівництву терміналу - 60 млн. дол. (25%).
Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розміщений за
Аеропорт приймає регулярні рейси 42 іноземних і 12 українських авіакомпаній, які з'єднують Київ із 12 містами України та 84 містами далекого зарубіжжя.