ВОЛЯ: у 2010 ринок послуг дата-центрів може збільшитися на 25-35%

ВОЛЯ: в 2010 році ринок послуг дата-центрів може збільшитися на 25-35%.

Як зазначив в коментарі агентству УНІАН керівник Дата-центру Воля Олексій АКУЛОВ, в 2010 році ринок послуг дата-центрів збереже темпи зростання 2009 року, а саме на рівні 25-35%.

Експерт вважає, таку тенденцію зумовлено тим, що український ринок ще не вичерпав можливості для зростання та продовжує підтягуватися до середньосвітового рівня.

Також О.АКУЛОВ вважає, що ціни на послуги українських дата-центрів в цьому році також можуть збільшитися, адже зростає їх собівартість та витрати постачальників цих послуг.

«По-перше, з кожним роком збільшуються витрати на заробітну платню, електроенергію та інші складові собівартості послуг, - говорить О.АКУЛОВ. – По-друге, дата-центри використовують головним чином імпортне обладнання, а ціни в гривні на нього постійно зростають через нестійкий валютний курс. І нарешті ЦОД (центри обробки даних) постійно підвищують якість та надійність своїх послуг, а за для цього необхідно закупати обладнання вищого класу, а отже значно дорожче».

До того ж експерт вважає, що збільшаться обсяги використаного трафіку, але це не відіб’ється на рівні доходів дата-центрів, адже трафік дешевшає.

Як вже повідомлялося, експерти компанії ВОЛЯ прогнозують, що в 2010 році збережеться тенденція здешевлення одиниці інформації для абонентів Інтернет, за рахунок того, що в пакетах користувачів буде збільшуватися обсяг перед оплачуваного трафіку та сервісів.

Довідка про компанію: Дата-центр ВОЛЯ — підрозділ компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сollocation/колокейшн, виділений сервер (dedicated), віртуальний сервер _ VPS, VDS) — розміщенням серверів на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключенням їх до мережі Інтернет. На час користування послугою безкоштовно надається сервер стандартної конфігурації. Якщо є бажання, абонент може без додаткової плати встановити власний сервер замість стандартного.

Компанія ВОЛЯ є національним українським телекомунікаційним провайдером, що надає комплексну мультисервісну послугу, а саме: інформація й розваги — доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; передавання даних — високошвидкісний доступ до Інтернету і послуги найбільшого в Україні дата-центру; комунікація — комп’ютерний та голосовий зв’язок.

Компанія ВОЛЯ загалом по Україні обслуговує біля 1,7 млн. абонентів, у тому числі понад 380 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу до Інтернету.