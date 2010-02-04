Уряд у 2010 році виділить 155 млн. грн. на розвиток аеропортів
12:54, 04 лютого 2010Транспорт/Звя'зок
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«Бориспіль», «Донецьк» і «Львів»
Кабінет Міністрів України в 2010 році виділить зі Стабілізаційного фонду на розвиток аеропортів «Бориспіль», «Донецьк» і «Львів» майже 155 млн. грн. у рамках підготовки до Євро-2012.
Про це йдеться в постанові уряду №73 від 28 січня 2010 року, розміщеній на сайті Кабміну.
Зокрема, на розвиток аеропорту «Донецьк» буде виділено 90 млн. грн., на розвиток міжнародного аеропорту «Бориспіль» – 43 млн. 580 тис. грн., на розвиток міжнародного аеропорту «Львів» – 21 млн. грн.
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