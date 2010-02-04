«Київавтодор» збудує нову під'їзну дорогу

Комунальна корпорація «Київавтодор» у 2011 році збудує нову під`їзну автомобільну дорогу до аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з документом, дорогу побудують від Червонозоряного проспекту (в районі вул. Кіровоградської) до аеропорту.

Як зазначено в розпорядженні, комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхотранспортних споруд Києва», яке входить до складу корпорації «Київавтодор», доручено в 2010 році здійснити розробку проектно-кошторисної документації зазначеного об`єкта і розпочати будівельні роботи. Завершити будівництво під`їзної автомобільної дороги планується в 2011 році.

Генеральні проектна і будівельна організації для проектування і виконання робіт з будівництва дороги будуть визначені шляхом проведення тендеру.

Фінансуватися проектно-кошторисні та будівельні роботи будуть за рахунок програм соціально-економічного і культурного розвитку Києва на 2010 рік і наступні роки відповідно до інвестиційних пропозиції Головного управління транспорту КМДА.