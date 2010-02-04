МАУ збільшила кількість рейсів Київ – Абу-Дабі

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) збільшила частотність власних прямих рейсів між столицями України і Об`єднаних Арабських Еміратів з трьох до п`яти разів на тиждень.

Як повідомляє прес-служба МАУ, таким чином, через 5 місяців, що минули з часу відкриття маршруту у вересні 2009 року, кількість рейсів МАУ між Києвом і Абу-Дабі зросла на 66%.

Рейси Київ – Абу-Дабі виконуються на літаках «Боїнг-737», час польоту – приблизно п`ять з половиною годин.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» – лідер ринку міжнародних авіаперевезень України.

Флот МАУ складається з 18 літаків «Боїнг-737-300/400/500/800».

Авіакомпанія виконує власні регулярні рейси до Лондона, Парижа, Амстердама, Брюсселя, Берліна, Франкфурта, Відня, Цюріха, Рима, Мілана, Неаполя, Мадрида, Барселони, Лісабона, Хельсінкі, Дубаю, Абу-Дабі, Тбілісі, Монастіра, Ніцци, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Харкова, Луганська, Ужгорода, Дніпропетровська, Одеси і Сімферополя.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, Austrian Airlines – 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 9,9%, інші – 6%.