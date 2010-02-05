Проблеми з блокуванням КПП на кордоні з Угорщиною вирішено

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що на сьогодні врегульовано найбільш проблемні питання в ситуації, що виникала на українсько-угорському кордоні через блокування громадянами України переїздів.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС Сергія САЄНКА, текст якого переданий УНІАН.

В МЗС зазначили, що відповідно до п. 5 ст. 1 Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Угорської Республіки про правила місцевого прикордонного руху (від 18.09.2007 року) жителі прикордонних областей України мають право на багаторазовий в’їзд та безперервне перебування протягом трьох місяців (90 днів протягом 180 днів) у прикордонній зоні сусідньої Угорщини.

Зокрема, це стосується мешканців прикордонних областей, які перетинають кордон на підставі дозволу із соціальних, культурних або сімейних причин, або обґрунтованих економічних причин, які не вважаються прибутковою діяльністю відповідно до національного законодавства.

Прикордонні органи України та Угорщини мають право здійснювати перевірку в пунктах пропуску в’їзду та виїзду громадян прикордонних областей, які пересуваються на умовах місцевого прикордонного руху (п. 4 статті 5 Угоди). З метою уникнення напруженої ситуації у пунктах пропуску через невдоволення українських громадян фактом їхнього недопущення на територію Угорщини прикордонними службами суміжної держави, за дорученням міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА, консул України в Ніредьгазі та представник МЗС України в Ужгороді з 2 по 4 лютого перебували на місцях подій для зустрічі з українською громадою. Проведено необхідну роз’яснювальну роботу щодо особливостей застосування Угоди про правила місцевого прикордонного руху, умови перетину кордону і проходження прикордонного контролю власниками дозволів на спрощений перетин кордону.

”Сьогодні ситуація на пунктах пропуску України з Угорщиною потребує подальшої нормалізації. Водночас, за результатами роз’яснювальної роботи з українськими громадянами, а також консультацій з компетентними органами Угорської Республіки, що тривають, найбільш проблемні питання було в значній мірі врегульовано. МЗС України виходить з того, що громадяни України дотримуватимуться положень двосторонньої угоди”, - говориться в коментарі речника МЗС.

Як повідомлялося, на українсько-угорському кордоні 2 та 3 лютого 2009 року громадянами України блокували під’їзні шляхи до пунктів пропуску „Лужанка – Берегшурань” та „Чоп-Загонь” через відмову їм у пропуску на територію Угорщини.