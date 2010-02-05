«УкрАВТО» придбає перевізника «АСКО-експедиція»

Антимонопольний комітет України (АМК) дав дозвіл АТ «Українська автомобільна корпорація» (УкрАВТО, м. Київ) на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «АСКО-експедиція» (м. Київ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що таке придбання забезпечує покупцеві перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.

Довідка УНІАН. Корпорація «УкрАВТО» – транснаціональна корпорація, лідер автомобільного ринку України; найбільший виробник і дистриб`ютор автомобілів, постачальник високоякісних послуг автосервісу; єдина компанія в Україні з повним циклом виробництва легкових автомобілів; експортер автомобілів в країни СНД і ближнього зарубіжжя.

Корпорація об`єднує масштабне автомобілебудівне виробництво в Україні і Польщі, найбільшу торгово-збутову мережу в Україні, Польщі, Росії, Казахстані.

ТОВ «АСКО-експедиція» (м. Київ) займається організацією вантажних перевезень. Компанія є дійсним членом Асоціації міжнародних експедиторів FIATA, членом Асоціації міжнародних експедиторів України.