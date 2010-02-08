Ускладнено проїзд на дорогах в 4 областях

У результаті погіршення погодних умов (снігопаду і сильного вітру з утворенням наносів) ускладнений проїзд на автодорогах місцевого значення в Івано-Франківській (Коломийський район), Донецькій (Волновахський, Веліконовоселовський, Володарський райони), Львівській (Сокальський і Радехівський райони) і Волинській областях (Локачинський, Гороховський райони).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

У той же час, за даними міністерства, що стосується автодоріг загального користування, то станом на 8 лютого проїзд, включаючи гірські перевали, забезпечений.

По всій території України для розчищення автодоріг і забезпечення проїзду задіяно 706 механізмів і 1306 робочих.

За даними міністерства, порушень у роботі залізничного транспорту не було. Продовжують працювати штаби залізниць, задіяно 2977 осіб і 23 одиниці техніки. Аеропорти України також функціонують в штатному режимі.

Що стосується портів, то на ранок 8 лютого з обмеженнями по льоду працюють порти Білгород-Дністровський, Одеса, Ськадовськ.