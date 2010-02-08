«Укрзалізниця» збільшила добове завантаження вантажів

У січні 2010 року українські залізничники щодоби завантажували 761,5 тис. тонн вантажів, що становить 110,9% до відповідного періоду минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Збільшили цей показник Донецька — 101,1%, Придніпровська —129,8%, Південна — 118,5%, Одеська — 100,9% і Львівська залізниці – 100,3%.

Впродовж січня в середньому за добу вивантажувалося понад 13 тис. вагонів, що становить 101,3% плану і 111% рівня минулого року.

Також зросла ефективність використання вагонів «Укрзалізниці», про що свідчить прискорення обороту навантаженого вагона до плану на 0,37 доби (111,6%). Оборот одного навантаженого вагона становив в середньому 3,20 доби.

Згідно з повідомленням, також покращилися показники використання локомотивного парку. Середньодобовий пробіг локомотива становив 469 км (105,4% плану), а середньодобова продуктивність — 1264 тис. т/км брутто (101,8% плану).