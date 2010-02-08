Компанія ВОЛЯ пропонує оновлений захист від вірусів і СПАМу

Компанія ВОЛЯ запропонувала абонентам оновлену версію додаткового сервісу для абонентів «Воля Бродбенд» – «Захист від вірусів і СПАМу Dr.Web Преміум».

Про це кореспондента УНІАН повідомила керівник відділу по зв`язках з громадськістю ВОЛІ Аліна СІГДА.

За її даними, до нових функцій антивірусу, які не містить попередня версія даного антивірусного сервісу, входять: підтримка всього сімейства операційних систем Windows, включаючи Windows 7; поліпшений компонент «Батьківський контроль»; можливість вибіркової інсталяції всіх компонентів, зокрема функції «Батьківський контроль»; HTTP-монітор трафіку; детектування вірусів, прихованих під невідомими пакувальниками (що багато разів архівують, тощо); зменшення навантаження на систему за рахунок збільшення на 30% швидкості сканування оперативної пам`яті, завантажувальних секторів, вмісту жорстких дисків та змінних носіїв.

«Захист від вірусів і СПАМу Dr.Web» і оновлена версія «Захист від вірусів і СПАМу Dr.Web Преміум» – це додатковий сервіс до послуги «Воля Бродбенд», який надається на платній основі і полягає в організації комплексного захисту ПК користувачів на основі функцій програмного забезпечення (ПО) Dr.Web для Windows. Передплата на нього передбачає щоденне оновлення вірусних баз і програмних модулів Dr.Web, а також інформаційну і технічну підтримку Dr.Web.

Вартість передплати оновленої версії «Захист від вірусів і СПАМу Dr.Web Преміум» – 15 грн./місяць. Нарахування відбуваються щодня, пропорційно до кількості днів у місяці.

За словами А.СІГДИ, всі абоненти за первинного замовлення одержують до 2-х місяців пільгового використання (знижка 99%). Крім того, різниця між антивірусом, який абонент одержує у вигляді додаткового сервісу до послуги, і коробковою версією, придбаною у магазині, полягає у тому, що оплата проводиться за передплатою, «невеликими щомісячними платежами за фактом споживання послуги», а не одразу на рік; - замовлення, оплата і установка здійснюються у режимі онлайн, не виходячи з квартири; установка ПО і оновлення вірусних баз проходить без тарифікації трафіку; термін дії ліцензії не обмежений, на відміну від коробкової версії.

Активація додаткового сервісу відбувається самостійно на порталі абонента. Наступного дня після активації абоненту доступне посилання для завантаження унікального інсталяційного пакету (посилання відображається на порталі, на сторінці замовлення, і надсилається електронною поштою). Після запуску файлу програма інсталюється автоматично. Вірусні бази і модулі також оновляються автоматично. Як правило, це відбувається двічі на день. Цей трафік не тарифікується.

Щоб перейти до нової версії додаткового сервісу, необхідно відмовитися від старої версії, деінсталювати додаток, а потім замовити і встановити нову версію «Захист від вірусів і СПАМу Dr.Web Преміум».

Характерною особливістю додатку Dr.Web є можливість встановлювати його на вже інфікований ПК, такі випадки досить поширені при підключенні нових абонентів, до того ж послуга у комплексі має ряд безкоштовних допоміжних засобів, що робить її за функціоналом одним з найбільш дієвих антивірусів.

Як відзначила керівник PR-відділу компанії ВОЛЯ, питання безпеки доступу до Всесвітньої мережі є сьогодні «однією з найсерйозніших проблем». Зокрема, 9 лютого в Україні відзначають День безпечного Інтернету, який покликаний привернути увагу суспільства до ризиків, з якими зустрічаються діти і підлітки у Всесвітній мережі, а також познайомити батьків із способами захисту дітей від інтернет-загроз.

А.СІГДА повідомила, що в лютому минулого року компанія ВОЛЯ розпочала співпрацю з одним з найвідоміших розробників захисту від комп`ютерних вірусів - компанією Dr.Web і запропонувала передплату на додатковий сервіс, що забезпечує комплексний захист ПК абонента. А цього року компанія ВОЛЯ вже запропонувала оновлену, більш досконалу версію даного додаткового сервісу. За її словами, компанія ВОЛЯ також звертає «особливу увагу наших абонентів, у яких є діти, на наявність у додатковому сервісі опції обмеження доступу дітей» на ресурси дорослого змісту (батьківський контроль).

За даними А.СІГДИ, абоненти компанії ВОЛЯ «досить часто звертаються до нас з проханнями забезпечити таку можливість», і компанія, безумовно, рекомендує цей ефективний захист.

Довідка УНІАН. Компанія ВОЛЯ є національним українським телекомунікаційним провайдером, який надає комплексну мультисервісну послугу, а саме: інформація і розваги – доступ до телепрограм і відео-на-запит; передача даних – високошвидкісний доступ в Інтернет і послуги найбільшого в Україні дата-центру; комунікація – комп`ютерний і голосовий зв`язок.

Компанія ВОЛЯ загалом по Україні обслуговує близько 1,7 млн. абонентів, зокрема більш як 380 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет.