Кількість ДТП на переїздах зросла вдвічі

У січні цього року на переїздах і коліях залізниць України сталося 16 дорожньо-транспортних пригод, що вдвічі більше, ніж у січні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, 15 ДТП зафіксовано на переїздах і одну — на колії поза переїздом, коли транспорт в`їхав у бік потяга. Водночас у відомстві повідомляють, що, попри зростання кількості ДТП, з початку цього року жодна людина не загинула, тоді як у січні минулого внаслідок ДТП на переїздах загинуло дві людини.

Найбільша ДТП (13 випадків) сталася на переїздах без чергового, обладнаних сигналізацією.

Залізничники закликають водіїв автотранспорту і пішоходів суворо дотримуватися правил перетину переїздів, бути уважними, зосередженими і дисциплінованими на об`єктах залізничної інфраструктури.