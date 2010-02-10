Вантажоперевезення у січні зросли майже на 20%

У січні 2010 року транспортна галузь України перевезла 39 млн. 200 тис. тонн вантажів, що на 18,6% більше, ніж було перевезено в січні 2009 року (33 млн. тонн).

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Зокрема, залізничним транспортом перевезено 29 млн. 860 тис. тонн, що на 3 млн. 800 тис. тонн (14,8%) більше, ніж у січні минулого року.

Морські торгові порти України також переробили більше вантажів, ніж у січні 2009 року – 8 млн. 175 тис. тонн проти 7 млн. 795 тис. тонн.

Нагадаємо, за даними Державного комітету статистики, перевезення вантажів в Україні в 2009 році знизилося на 21,9% - до 695,7 млн. тонн вантажів.