Мінтранс перевірить автобусного перевізника «Гюнсел»

Міністерство транспорту і зв`язку України перевірить діяльність в Україні автобусного перевізника «Гюнсел» через випадок із забутим на зупинці пасажиром.

Про це вчора на прес-конференції в УНІАН повідомив начальник Головної державної інспекції на автотранспорті Міністерства транспорту і зв`язку України Юрій МАЙБОРОДА.

«Ситуація дійсно жахлива, і компанія «Гюнсел» повинна дати пояснення з цього приводу», – сказав він.

Як пояснив на прес-конференції ведучий «5-го каналу» Олег ДЕЙНЕКА, постраждалим пасажиром в даній ситуації став він особисто, у зв`язку з чим і звернувся до Міністерства транспорту.

За його словами, вночі 29 січня 2009 року він їхав автобусом компанії «Гюнсел» з Полтави до Києва, і після 5-хвилинної зупинки в Пирятині автобус поїхав без нього. Всі речі О.ДЕЙНЕКИ залишилися в автобусі, а сам він після перебування впродовж години на 20-градусному морозі добрався з пересадками до Києва на попутному транспорті.

За словами О.ДЕЙНЕКИ, спроби додзвонитися диспетчерам компанії виявилися безрезультатними, зв`язатися з компанією вдалося лише наступного дня. Подзвонивши в компанію, він дізнався, що, за даними співробітників «Гюнсел», всі пасажири цього рейса прибули до місця призначення.

Як пояснив О.ДЕЙНЕКА, його квиток на проїзд забрали при посадці в автобус, тому в компанії йому повідомили, що довести він нічого не зможе. При цьому йому сказали, що його багажу в автобусі також не було.

«Поклажа знайшлася після звернення до Мінтрансу, через чотири дні», – повідомив О.ДЕЙНЕКА.

За його словами, у зв`язку з даною ситуацією він має намір добиватися позбавлення компанії «Гюнсел» ліцензії на здійснення пасажирських перевезень. «Є системна робота компанії, спрямована на те, щоб одержувати прибуток, але не відповідати за безпеку пасажирів. Є факт, і я хотів би зараз звернутися до людей, щоб вони підтвердили. Можливо, я помиляюся, я хотів би переконатися в цьому. Тобто чи єдиний мій випадок на мільйони перевезень по Україні чи є такі ж люди, як я?» – сказав О.ДЕЙНЕКА, закликавши при цьому всіх, хто коли-небудь постраждав від дій або бездіяльності компанії «Гюнсел», звертатися до нього за телефоном 044-222-62-02.

За його словами, він одержав офіційну пропозицію від компанії «Гюнсел» про надання йому 500 грн. компенсації, проте має намір добиватися позбавлення компанії ліцензії. «Я не вважаю, що це помилка водія, не вважаю, що це помилка стюардеси, не вважаю, що це випадковість, що диспетчера не було на зміні. Це є системною роботою, тому що речі зникли, диспетчер не працює, автовокзали не знають, водія вони звільнили, щоб цю справу не розкручувати...», – сказав О.ДЕЙНЕКА.

Представники компанії «Гюнсел» не були присутні на прес-конференції, хоча, за словами О.ДЕЙНЕКИ, і обіцяли прислати свого представника.

У свою чергу, в коментарі УНІАН по телефону юрист компанії «Гюнсел» Сергій КНЯЗЕВ повідомив, що не знав про прес-конференцію, оскільки скарги від О.ДЕЙНЕКИ в компанію надходили не прямо, а через Міністерство транспорту. «Ситуацію ми знаємо не від О.ДЕЙНЕКИ, а через Мінтранс, ми б оперативніше відреагували, якби скарга пішла прямо до нас», – сказав він.

Що стосується зникнення речей О.ДЕЙНЕКИ на чотири дні, то С.КНЯЗЕВ сказав, що така ситуація могла статися через те, що постраждалий звернувся по речі не прямо в компанію, а на київський автовокзал. «Речі пана ДЕЙНЕКИ досі в компанії, він їх не забирав, оскільки ці речі, очевидно, його спочатку не цікавили, тому він не звернувся в компанію», – сказав юрист.

За його словами, компанія принесла О.ДЕЙНЕЦІ свої вибачення письмово, запропонувала компенсацію 500 грн., розмір якої передбачений в Правилах перевезень, котрі затверджує Мінтранс. «Щодо інших компенсацій компанія готова була б обговорювати, за умови звернення пана ДЕЙНЕКИ в компанію, а не за допомогою Мінтрансу чи через призму нагнітання обстановки навколо погроз позбавити компанію ліцензії», – сказав С.КНЯЗЕВ.

Він також спростував слова О.ДЕЙНЕКИ про те, що в компанії сказали, що постраждалий не зможе нічого довести. «В компанії не могли сказати про відсутність доказів про перевезення, оскільки всі пасажири фіксуються. Компанія «Гюнсел» реагує на будь-які звернення громадян, які користуються послугами компанії», – зазначив юрист.

За словами С.КНЯЗЕВА, «Гюнсел» за 12 років роботи на ринку пасажирських перевезень зарекомендувала себе як компанія, що надає якісні послуги. «Компанія завжди готова до перевірки Мінтрансзв’язку, оскільки діяльність автоперевізників завжди під постійним контролем перевіряючих органів», – зазначив він.