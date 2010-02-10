У Кіровограді відкриють міжнародний аеропорт

У найближчі два місяці в Кіровограді ініціюють створення міжнародного аеропорту шляхом його передачі в оренду на 49 років Міжнародної акціонерної авіакомпанії «Урга».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді повідомив керівник Кіровоградської обласної держадміністрації Володимир МОВЧАН.

За його словами, договір передачі в оренду буде підписаний відразу після узгодження із землекористувачами території, на якій розташований аеропорт (19,6 га). Для цього Кіровоградській міськраді рекомендовано якнайшвидше винести на розгляд сесії питання про передачу земельної ділянки на баланс комунального підприємства «Аеропорт-Кіровоград».

Учасниками договору стануть обласна адміністрація, обласна рада, інвестор, КП «Аеропорт-Кіровоград» і Державна льотна академія України, кожний з яких є частковим власником майнового комплексу об`єкту.

Як повідомив директор КП «Аеропорт-Кіровоград» Володимир МАНОКІН, після створення в 2002 році підприємству довелося продати 26 одиниць транспортної техніки, аеровокзал, сховище, бокси, господарські приміщення, скоротити майже 90 співробітників.

«Сьогодні на підприємстві працюють до 30 чоловік особового складу. Аеропорт звільнений від плати земельного податку, але існує близько 800 тис. грн. податкової заборгованості. Не зважаючи на це, ми в змозі приймати чартерні рейси, в 2009 році обслужили 301 клієнта, а попит на авіаперевезення в Кіровограді існує», - повідомив В.МАНОКІН.

Директор МААК «Урга» Леонід ШМАЄВІЧ розповів, що компанія вже закінчує реконструкцію терміналу площею 900 кв. м у приміщенні аеровокзалу. Інвестиційний проект передбачає будівництво ще одного терміналу – міжнародного – площею 500 кв.м. Його орієнтовна вартість складе 500 тис. дол., а пропускна спроможність – 50 пасажирів за годину. Л.ШМАЄВІЧ також відзначив, що компанія вже реконструювала 2 приміщення для великих літаків.