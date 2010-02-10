Морські порти України збільшили перевалку вантажів на 5%

Морські торгові порти України в січні 2010 року збільшили перевалку вантажів на 5,2% у порівнянні з січнем 2008 року – з 8 млн. 10,3 тис. тонн до 8 млн. 425,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві транспорту і зв`язку України.

Зокрема, 8 портів збільшили вантажоперевалку. Серед них Білгород-Дністровський порт – в 2,68 раза, до 58,4 тис. тонн, Ізмаїльський – на 39,8%, до 520,4 тис. тонн, Іллічівський – на 20,9%, до 1 млн. 469 тис. тонн, Керченський – на 30,6%, до 370,4 тис. тонн, Маріупольський – на 52,4%, до 846,5 тис. тонн, Севастопольський – на 0,7%, до14,1 тис. тонн, Херсонський – на 1,9%, до 216,2 тис. тонн, Південний – на 5,4%, до 1 млн. 551 тонн.

Водночас Одеський порт зменшив вантажоперевалку на 4,6%, до 2 млн. 146 тис. тонн, Бердянський – на 40,7%, до 70,2 тис. тонн, Євпаторійський – на 35,6%, до 75,8 тис. тонн, Миколаївський – на 34,5%, до 417,6 тис. тонн, порт «Октябрьськ» – на 8,5%, до 241,1 тис. тонн, Ренійський – на 14%, до 128,6 тис. тонн, Скадовський – на 15,2%, до 27,3 тис. тонн, Феодосійський – на 1,6%, до 273,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, морські торгові порти України за підсумками 2009 року переробили 109 млн. 716 тис. тонн вантажів, що на 17% менше, ніж у 2008 році. Позитивний показник вантажоперевалки продемонстрували лише Керченський і Севастопольський порти – відповідно 110% і 102,3% до результатів 2008 року.