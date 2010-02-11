«E-білет» у 2009 році купили 30 тис. пасажирів ПЗЗ

Близько 30 тисяч пасажирів Південно-Західної залізниці у 2009 році скористалися системою «E-білет».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південно-Західної залізниці.

Згідно з повідомленням, таким чином, росте попит на послуги оплати і бронювання проїзних документів через систему самообслуговування «E-білет» у мережі Інтернет.

Нагадаємо, кожен бажаючий має можливість зарезервувати або сплатити вартість квитка за допомогою банківської платіжної картки. Пасажири, які оформили проїзний документ через систему «E-білет», можуть одержати його без черги у будь-якій залізничній касі.

Довідка УНІАН. Перший етап програми з бронювання місць через Інтернет з подальшим оформленням квитка у касі «Укрзалізниця» упровадила 22 грудня 2008 року.

Так, з грудня 2008 року «Укрзалізниця» ввела послугу бронювання квитків через Інтернет, з 30 березня 2009 року – послугу бронювання і продажу квитків через Інтернет на своєму офіційному веб-сайті. Сплатити замовлення можна платіжною карткою Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) або міжнародною платіжною карткою (VISA, MasterCard, VISA Elektron, Maestro). Після оплати пасажир одержує унікальний цифровий код, пред`явивши який він оформляє свій квиток у будь-якій касі «Укрзалізниці» у зручний день до відправлення поїзда.

Третій етап реалізації проекту з введення електронного квитка з розпечатуванням через Інтернет і скануванням безпосередньо провідником або начальником поїзда у вагоні буде здійснений у другому кварталі 2010 року.

Усього в 2009 році пасажири зарезервували і оформили через мережу понад 82 тисяч квитків, сплатили – 71 720. З початку 2010 року послугою оформлення квитка через Інтернет скористалися 2600 пасажирів "Укрзалізниці".