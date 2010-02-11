«АероСвіт», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа» об'єднаються в альянс

Авіакомпанії «АероСвіт», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа» мають намір об`єднатися в альянс.

Про це УНІАН повідомили у Державіаадміністрації.

Згідно з інформацією, лист із повідомленням про такий намір одержаний від компаній.

У прес-службі Антимонопольного комітету України УНІАН підтвердили факт отримання спільного звернення «АероСвіту», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа», і повідомили, що встановлений законодавством термін для розгляду такого звернення становить 3 місяці.

За даними АМК, компанії звернулися до комітету в січні поточного року.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена у 1994 році, сьогодні є одним із найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

Фонд держмайна України володіє 22,3941% акцій «АероСвіту».

Авіакомпанія «Донбасаеро» була заснована у 1933 році як донецьке авіапідприємство. У грудні 2007 року, після реорганізації, компанія одержала статус ТзОВ «Донбасаеро». Сьогодні «Донбасаеро» – третя за величиною авіакомпанія України. Основну частину повітряного парку авіакомпанії складають судна Як-42. Починаючи з 2005 року, до складу парку ввійшов лайнер західного виробництва «Airbus A320». У 2007 році «Донбасаеро» і «АероСвіт» уклали стратегічний альянс.

У серпні 2009 року переможцем конкурсу з продажу державного пакету ТзОВ «Дніпроавіа» у розмірі 94,572%+1 акція було визнано ТзОВ «Галтера» (Дніпропетровськ). Реалізаційна ціна держпакету становила 59 млн. 17 тис. грн.

До складу ВАТ "АК "Дніпроавіа" входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має у своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.

«Дніпроавіа» має намір узяти в лізинг 14 суден Embraer-145.