Злиття або взаємопоглинання авіакомпаній не буде

Злиття або взаємопоглинання компаній «АероСвіт», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа» не буде.

Про це УНІАН повідомив помічник генерального директора авіакомпанії "АероСвіт" зі зв`язків із громадськістю Сергій Куций, коментуючи повідомлення про те, що авіакомпанії «АероСвіт», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа» мають намір об`єднатися в альянс і вже направили відповідну заяву до Антимонопольного комітету України.

«Злиття, взаємопоглинання компаній не буде – це однозначно. У будь-якому разі всі три авіакомпанії залишаться самостійними суб`єктами ринку, кожна з яких матиме свою специфіку і ринкову нішу. Конкретніше говорити про механізм і терміни можливого переформатування наших взаємовідносин із "Дніпроавіа" зараз важко. Вони цілком залежатимуть від ринкової ситуації», – сказав С.Куций.

За його словами, чинні договори між компаніями альянсу "Українська авіаційна група" ("АероСвіт" і "Донбасаеро"), який був створений ще в 2007 році, і авіакомпанією "Дніпроавіа" про спільну експлуатацію ряду маршрутів у межах України, а також обмін повітряними суднами (так званий мокрий лізинг) дали змогу вже зараз налагодити досить тісну комерційну співпрацю і вирішувати поточні завдання.

«Це звичні для авіатранспортної галузі будь-якої країни форми взаємодії перевізників, що не передбачають регулювання з боку державних антимонопольних органів. Водночас ми відпрацьовуємо можливості поглиблення комерційного партнерства, погоджуючи свої дії зокрема і з Антимонопольним комітетом України. Але яка б форма співпраці не була обрана, це у жодному разі не призведе до монополізації ринку авіаперевезень», – додав С.Куций.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанії «АероСвіт», «Донбасаеро» і «Дніпроавіа» мають намір об`єднатися в альянс. За даними АМК, компанії звернулися в комітет у січні цього року. Передбачений законодавством термін для розгляду в АМК такого звернення становить три місяці.

Авіакомпанії "АероСвіт" і "Донбасаеро" на початку 2007 року оголосили про створення стратегічного альянсу "Українська авіаційна група". Перший етап співпраці компаній розрахований на 10 років. Одним із основних завдань альянсу є підвищення конкурентоспроможності обох перевізників і, як наслідок, усієї національної авіатранспортної галузі.

Співпраця в рамках альянсу передбачає об`єднання технологічних, виробничих, комерційних та інших ресурсів. Заснувавши альянс, "АероСвіт" і "Донбасаеро" сформували спільну мережу маршрутів, об`єднали парки повітряних суден і склали принципово новий спільний розклад польотів, спрямований на створення максимального ефекту синергії.

У серпні 2009 року переможцем конкурсу з продажу державного пакету ТзОВ «Дніпроавіа» у розмірі 94,572%+1 акція було визнано ТзОВ «Галтера» (Дніпропетровськ). Реалізаційна ціна держпакету становила 59 млн. 17 тис. грн.

До складу ВАТ "АК "Дніпроавіа" входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має у своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський), готельний і адміністративний комплекси.