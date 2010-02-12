Ускладнений рух на автодорогах у шести областях

На ряді автодоріг у Запорізькій, Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській і Волинській областях у зв`язку з погіршенням погодних умов ускладнено рух.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, автодороги місцевого значення в більшості областей засніжені, в Одеській, Миколаївській областях – ожеледиця, в Донецькій і Дніпропетровській областях – місцями снігові перемети.

Зокрема, в Львівській області на автомобільній дорозі Р-39 Броди – Тернопіль закритий проїзд через сильні опади снігу. Ускладнений проїзд на автодорогах Ковель – Жовква, Львів – Луцьк. У Запорізькій області ускладнений проїзд на дорогах Т-08-15 Оріхів – Роди – Кінські Роздори – Андріївка – Нововасилівка – Бердянськ (на ділянці с. Кінські Роздори – Андрїївка), О-080926 Самойлівка – Запорізьке – Пролетарське (під`їзд до с. Солодководне). В Івано-Іранківській області ускладнено проїзд на дорогах місцевого значення в Галицькому, Городенківському, Тлумацькому, Рогатинському і Коломийському районах, у Тернопільській області – на місцевій мережі доріг районного значення в Бережанському, Борщівському, Бучацькому, Збаразькому, Зборівському, Козівському, Підгаєцькому, Кременецькому і Монастириському районах.

У Волинській області тимчасово ускладнено проїзд транспортних засобів на автодорогах місцевого значення. Причиною є сильний вітер з утворенням переметів на автодорогах у Володимир-Волинському, Горохівському, Іваничевському, Локачинському, Ковельському, Турійськом, Ківерцівському районах.

У Рівненській області замело Гощинський, Здолбунівський, Березнівський і Костопільський райони, у Полтавській – Лохвицький район.

Також у зв`язку зі складними погодними умовами (перемети на дорогах) на автотрасі Р-60 Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин км 179+150 у с. Юськівці тимчасово заборонений рух транспорту.

У Дніпропетровській області закритий проїзд на автодорозі Н-23 Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя.

У Миколаївській області ускладнено проїзд на дорогах місцевого значення: Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки, Арбузинка – Єланець – Нова Одеса, Одеса –Вознесенськ – Новий Буг.

На зимовому утриманні доріг працюють 2390 механізмів і 3487 робітників.