На Одеській залізниці можна придбати квитки в «чоловічі» та «жіночі» купе

Пасажири Одеської залізниці (ОЗ) можуть оформляти проїзні документи, обираючи окремі «жіночі» або «чоловічі» купе.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОЗ.

Згідно з повідомленням, окремі купе для жінок і чоловіків передбачені у п`яти потягах Одеської залізниці. Вартість таких квитків не відрізняється від вартості звичайних проїзних документів.

У прес-службі відзначають, що такі квитки мають попит у пасажирів, про що свідчить показник їх продажу – 95,8% кількості запропонованих квитків.

Даною послугою частіше цікавляться жінки, мотивуючи це більш комфортним проїздом в окремому купе. Від звичайних купе воно відрізняється тільки тим, що в ньому не можуть перебувати особи різної статі. Буде купе жіночим чи чоловічим, визначається за першим проданим квитком, тобто при реалізації першого місця для жінки купе визначається як «жіноче» і навпаки.

Оформлення таких проїзних документів здійснюють всі каси Одеської залізниці. Скористатися можливістю придбати квитки в окремих для чоловіків і для жінок купе пасажири можуть на потяги напрямів № 24 Одеса – Москва, № 60 Одеса – Харків, № 64 Одеса – Дніпропетровськ, № 106 Одеса – Київ, а також № 124 Одеса – Київ.

Нагадаємо, вперше можливість проїзду в окремих купе для жінок і чоловіків на поїзди Одеської залізниці з’явилась у 2002 році, коли цю послугу запровадили у потягу № 106 Одеса – Київ.